İzmir geceleri sezonu açtı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesindeki Turan bölgesinde yer alan eğlence merkezleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hem kapılarını açtı hem de yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Bu yazın yeni mekanlarından Candy Club görkemli bir açılış gerçekleştirirken, sahneye çıkan dansçılar ise mekanı dolduran müşterilere renkli bir gece yaşattı. İsmine uygun olarak pamuk şekeri konseptinde dizayn edilen mekan, renkli dekorlarıyla da konukların beğenisini kazandı.

Hareketli parçalarla tempoyu yüksek tutan DJ Emir Akdağ, kapanış saatine kadar pikap başındaydı. Alsancak'ın gözde yerlerinden Berduşşş ise bayramın ilk gününü Ceylan Koynat konseriyle tamamladı. Bu kış sezonu boyunca aynı mekanda sahneye çıkan İstanbullu şarkıcı, güçlü sesiyle muhteşem bir performans sergiledi. Sahne kostümüyle de göz dolduran Koynat, "Bayramlığımı giydim geldim. Sizin alkışlarınız benim bayram şekerim olacak bu gece" yorumunu yaptı. ■ ERCAN AKGÜN