Defne tohumunun 8 faydası

Defne ağacından elde edilen defne tohumu, şekil itibariyle zeytini anımsatır. Elips şeklindedir ve rengi koyu, parlak siyahtır. Zeytin gibi etli ve çekirdeklidir. Zeytinden daha büyük, neredeyse bir nohut büyüklüğündedir. Baharat kokulu olan bu tohumların tadı acıdır. Binbir derde şifa olan defne tohumu, bitkisel tedavi amacıyla geçmişten günümüze farklı kültürlerde kullanılmaktadır. Romatizmadan egzamaya kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir.

DAHA ÇOK YAĞI TERCİH EDİLİR

Günümüzde tohum halinden ziyade, defne tohumu yağı daha çok tercih edilmektedir. Özellikle market, kozmetik mağazaları ve aktar raflarında sıklıkla karşımıza çıkan defne sabunu; defne tohumundan yapılmaktadır. Defne tohumu çeşitli şekillerde kullanılabilir. Defne tohumu yutmak en çok tercih edilen yöntemdir. Bu mucizevi tohumun faydalarından yararlanmak için her gün 2 adet defne tohumunu bir bardak suyla birlikte yutabilirsiniz. Ayrıca ezilip toz haline getirildikten sonra bal veya su ile karıştırılıp tüketilebilir.



İLTİHAPLARI KURUTUR

DEFNE tohumu antienflamatuar özelliği ile doğal bir iltihap kurutucudur. Vücuttaki akut ve kronik iltihap ile mücadele eder. Bu özelliği sayesinde vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Boğaz ve bademcik iltihabı gibi kış hastalıklarına karşı etkilidir.

DOĞAL BİR AĞRI KESİCİDİR

DEFNE tohumu romatizmadan migrene kadar birçok ağrıyı keser. Defne tohumunun bu şifalı etkisinden yararlanmak için 10 gram defne tohumunu toz haline getirin ve bal ile karıştırın. Karışım macun kıvamında olmalı. Hazırladığınız karışımı ağrınız olduğunda bir tatlı kaşığı miktarında tüketin. Ağrınız çok kısa süre içerisinde hafifleyecektir.

MİKROPLARI ÖLDÜRÜR

DEFNE tohumu antiseptik özelliği sayesinde bakteri ve mikroplara karşı etkilidir. Bu özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Bakteri ve mikropların sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelir.

DOĞUMU KOLAYLAŞTIRIR

Kolay bir doğum için bir miktar defne tohumunu ezin, bal ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu karışımı bebeğinize kavuşmanıza yaklaşık 2 hafta kala günde 3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketin.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

DEFNE tohumunu bal ile karıştırıp macun haline getirdikten sonra tüketirseniz bağırsaklardaki ağrı ve gaz sorununu ortadan kaldırır. Bağırsaktaki kötü bakterileri yok eder. Karışımı günde 3 kez bir tatlı kaşığı miktarında tüketmeniz yeterlidir.

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

DEFNE tohumu baharatlı, hoş kokusuyla ağız kokusunu gidermede oldukça başarılıdır. Ağız kokusunu gidermek için 2 adet defne tohumunu bir bardak suyla yutabilirsiniz. Dilerseniz defne tohumunu toz haline getirdikten sonra suyla karıştırıp gargara yapabilirsiniz.

SEDEF VE EGZAMAYA İYİ GELİR

DEFNE tohumu sedef ve egzama rahatsızlıklarına karşı adeta doğal bir reçetedir. Toz haline getirdiğiniz defne tohumunu sirke ile karıştırıp sedefli veya egzamalı bölgeye sürebilirsiniz.

ÜST SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİNİ HAFİFLETİR

DEFNE tohumunun en dikkat çekici özelliği hiç kuşkusuz bronşit ve nefes darlığına iyi gelmesidir. Eğer öksürük, nefes darlığı veya bronşit şikayetiniz varsa bal ile karıştırılarak yapılan macunu her gün düzenli olarak tüketebilirsiniz.

NOT: Defne tohumu aşırı dozda kullanılmamalıdır. Kullanmadan önce doktora danışılmalıdır. Defne tohumu zehirlenmesi veya bir yan etkisi bilinmese de, uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.