Ayazini, Oğuzhan’ın şarkılarıyla şenlendi

AFYONKARAHİSAR'DA Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde turizme kazandırılan tarihi Frig Vadisi'nde Oğuzhan Koç konseri düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı konserde coşkulu anlar yaşandı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından hafta sonu Ayazini'de düzenlenen konser için şehir merkezinden ücretsiz ulaşım sağlandı. Afyonlu müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların da müziklere eşlik ederek, telefonlarının ışıklarını yaktıkları konser alanında renkli manzaralar ortaya çıktı. Konsere Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Vali yardımcıları Mehmet Boztepe ve Mehmet Keklik, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve binlerce vatandaş katıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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