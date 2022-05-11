Andy Warhol’un Marilyn portresi 195 milyon dolar

Pop art'ın en önemli temsilcisi Amerikalı ressam Andy Warhol'un 'Marilyn Monroe' portrelerinden biri 195 milyon dolara satıldı. Monroe portresi, 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olarak kayıtlara geçti. New York'taki Christie's müzayede evinde Warhol'un 1964'te Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun portresini yaptığı çalışmalarından biri olan 'Shot Sage Blue Marilyn' açık artırmaya çıkarıldı.

Eser, 195 milyon dolara (2 milyar 960 milyon lira) alıcı bularak '20. yüzyılın en pahalı sanat eseri' oldu. Shot Sage Blue Marilyn, aynı zamanda tüm zamanların en pahalı ikinci sanat eseri olarak kayıtlara geçti. Satıştan edilecek gelir çocuklara yardım vakfına bağışlanacak. Dünyanın en pahalı sanat eseri ise Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği ve 2017'de 450 milyon dolara satılan Salvator Munti olmuştu.