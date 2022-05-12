Menemen’de çilek tadında festival

Kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Emiralem Çileği'nin hasat mevsimi 12'inci kez Çilek Festivali ile kutlanacak. Geniş katılım beklenen festivale çilek hasatı eşliğinde vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. Ünlü sanatçılarımız Bedia Akartürk ve Gülben Ergen konserleriyle de akşamları hep beraber olacağız. Tüm hemşehrilerimizi Emiralem'e davet ediyoruz" dedi.

TÜRKÜLER SÖYLENECEK

14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde; çocuk atölyelerinin yanı sıra, 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında iki gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. 14 Mayıs Cumartesi Günü saat 17.00'da kortej yürüyüşü düzenlenecek. Emiralem Dörtyol Kavşağı'nda başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona erecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Bedia Akartürk, sevilen türküleri izleyicilerle birlikte söyleyecek. 15 Mayıs Pazar Günü saat 20.30'da ise Gülben Ergen konser verecek.