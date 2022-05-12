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Haberler Sarmaşık Notre Dame’ın Kamburu bugün sahneye çıkıyor

Notre Dame’ın Kamburu bugün sahneye çıkıyor

12.5.2022

Notre Dame’ın Kamburu bugün sahneye çıkıyor
■ Victor Hugo'nun klasikleşmiş eseri "Notre Dame'ın Kamburu", İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından sanatseverlerle buluşturulacak. İZDOB sanatçıları, güzel çingene kızı "Esmeralda", kambur kilise zangocu "Quasimodo" ve çevresindekilerin aşklarını, ikilemlerini, tepkilerini ve romantik yaklaşımlarını konu alan dünya eserinin prömiyerini Bugün Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapacak. Dekorundan kostümlerine kadar tamamen yerli prodüksiyon olan eserde, dans ve öyküye, Ankara Devlet Opera ve Balesindeki şeflik kariyerinin yanı sıra dünya çapında besteciliğiyle bilinen Bujor Hoinic'in, Cesare Pugni besteleri üzerine yaptığı müzik düzenlemeleri eşlik ediyor.
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