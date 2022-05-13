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Haberler Sarmaşık İzmir aşkına seyirciyle buluşuyor

İzmir aşkına seyirciyle buluşuyor

Senaryosunu Filiz Güleç’in yazdığı ve İzmir’i anlatan 12 unutulmaz şarkının yer aldığı ‘İzmir Aşkına’ müzikali, 16 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak. Değişik mesleklerden kişilerin sahneye çıkacağı gösterilerden elde edilecek gelir, çocukların eğitim ve sağlığına harcanacak

13.5.2022

İzmir aşkına seyirciyle buluşuyor

Çocukların eğitimi ve sağlığı için bir araya gelen faklı mesleklerden insanların sahne aldığı 'İzmir Aşkına' müzikali, 16 Mayıs Pazartesi günü Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Müzikalin yaratıcısı, İzmirli turizmci Filiz Güleç; oyuncuları, dansçıları, müzisyenleri ve sahne arkasıyla 80 kişilik dev bir ekiple yola çıktıklarını ve İzmirlilerin çok seveceği bir projeye imza attıklarını söyledi.

KARŞIYAKA VE FUARDA
Filiz Güleç, "Hedef İzmir'i dünyaya tanıtmak. İstanbul, Eskişehir, Afyon, Mardin gibi kentlerimizin yanında Almanya'dan da teklif var" dedi. Senaryosunu Güleç'in yazdığı eserde İzmir'i anlatan 12 unutulmaz şarkı yer alıyor. Müzikalin geliriyle Behçez Uz Çocuk Hastanesi, Namık Kemal Lisesi ve BATÜDER'in okuttuğu çocuklara destek sağlanacak.

KONU BİR AŞK HİKAYESİ
İlk gösterimleri 16-17 Mayıs'ta Adnan Saygun'da yapılacak 'İzmir Aşkına' müzikalinin provaları tamamlandı. Müzikal ayrıca 2 Haziran'da Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi'nde, 14-15 Haziran'da Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 1 Temmuz'da Sığacık Kale İçi Açıkhava'da izleyicilerin karşısına çıkacak. İzmir'in çok renkli, çok kültürlü yapısını anlatmak isteyen Güleç, "Rum'un, Yahudi'nin, Levanten'in içinde olduğu bir hikaye düşündüm. Hikayede bir Rum olan Raşel ile Yahudi Niko'nun aşkları üzerinden İzmir'in yakın dönemine ışık tutuluyor. Mübadelede İzmir'i terk etmek zorunda kalan Raşel, 40 yıl sonra yeniden vatanına dönüyor ve Niko ile bir tavernada kaybettikleri yılları yad ediyorlar" dedi.

ŞARKILARDAN BAZILARI
Sefalar Getirdiniz, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Yar Gibi Geldi Bana, İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım, Eğilmez Başın Gibi, Sarı Zeybek (Atatürk'ün İzmir'e gelişini anlattığı için) Deniz ve Mehtap, Öyle Sarhoş Olsam ki, İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar.

TOLGA TEKİN

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