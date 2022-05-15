La Liva Beauty Studio birinci yaşını kutladı. İzmirli iş insanı Nazife Selçuk'un Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısında hizmete açtığı La Liva Beauty Studio'da yıldönümü daveti verildi.

KİŞİYE ÖZEL HİZMET

Instagram'da bir milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Mert Sarıç'ın da katıldığı davette, tırnaktan saç bakımına kadar her şeyi bir arada sunduklarını belirten Nazife Selçuk, kişiye özel uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tüm davetlilere katılımları için teşekkür eden Selçuk, "Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum, bir yılı birlikte aştık. İnşallah nice yılları birlikte kutlarız. Daha güzel yerlerde, daha güzel başlangıçlar yaptığımda yine yanımda olmanızı diliyorum. Hepinizin ayağına sağlık, çok teşekkür ederim" diyerek ekibiyle birlikte birinci yıl pastasını kesti.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

RANDEVU ile çalışan, aynı anda 20 kişiye hizmet veren işletme, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Kemoterapi tedavisi gören hastalara kalıcı makyaj, kaş uygulamalarını ücretsiz gerçekleştiren La Liva Beauty Studio, birinci yılına özel gerçekleştirdiği çekilişle üç bin liralık, iki bin liralık ve bin liralık hediye çeki verdi. Ayrıca salonda davetlilere sürpriz hediyeler armağan edildi.