Eurovision 2022’nin kazananı Ukrayna

Toplam 40 ülkenin katıldığı ve 25 ülkenin finale kaldığı 66. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Ukrayna oldu. 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasında Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup 'Stefania' adlı şarkısı ile ülkesini temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce de 2004 ve 2016 yıllarında birinci olmuştu.

PUANLAMALAR POLİTİK

Ukrayna'yı takiben İngiltere 2'inci, İspanya 3'üncü, İsveç 4'üncü, Sırbistan ise 5'inci oldu. Öte yandan yarışmacı ülkeler arasından Almanya en düşük puanı alarak finali tamamladı. Bu yıl toplamda 41 ülkenin katıldığı Eurovision'da 25 ülke finalde yarıştı. Finaldeki ülkeler arasınsa İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Norveç, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Belçika, Çek, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Ermenistan ve Avustralya yer aldı. Yıllardır oylamalarda siyasetin etkili olduğu yarışmaya Türkiye katılmadı.

RUSYA'YA YASAK GELDİ

Final gecesine özel olarak Eurovision 2021'in birincisi İtalyan grup Maneskin sahne aldı. Seyirci oylarından önce açıklanan jüri oylarına göre ise İngiltere en yüksek oyu topladı. Ayrıca bu yıl Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını yasakladı.

İŞTE ÜLKELERİN ALDIĞI PUANLAR

■ Ukrayna 631

■ Birleşik Krallık 466

■ İspanya 459

■ İsveç 438

■ Sırbistan 312

■ İtalya 268

■ Moldova 253

■ Yunanistan 215

■ Portekiz 207

■ Norveç 182

■ Hollanda 171

■ Polonya 151

■ Estonya 141

■ Litvanya 128

■ Avustralya 125

■ Azerbaycan 106

■ İsviçre 78

■ Romanya 65

■ Belçika 64

■ Ermenistan 61

■ Finlandiya 38

■ Çekya 38

■ İzlanda 20

■ Fransa 17

■ Almanya 6