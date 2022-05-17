‘Ege Fısıltıları’na İngiltere ve ABD’den ödül

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, flütist besteci Hakan Halit Turgay'ın, "Dünyanın 7 Harikası" arasında kabul edilen Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi'ne atıfla bestelediği "Ege Fısıltıları" eseri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki yarışmalarda birincilik ödülü aldı.

MOTİVASYON OLDU

Uluslararası bir yarışmayı kazanarak, yüksek lisansını İngiliz hükümetinin verdiği bursla Kraliyet Müzik Akademisi'nde yapan ve eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek, genç müzisyenler yetiştiren Turgay, 2004'ten beri Anadolu topraklarından beslenen, geleneksel tınıların yer aldığı eserler besteliyor. Bestelediği eser, Ulusal Amerikan Flüt Derneğinin Uluslararası Bestecilik Yarışması'nda, Flüt-Piyano Kategorisi'nde birincilik ödülüne ve İngiliz Flüt Derneğinin, En İyi Siyahi, Asyalı ve Azınlık Etnik Besteci Eseri Performansı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA

Flütist besteci Hakan Halit Turgay, müzik çalışmaları kapsamında, "Türk Çayı Caz Süiti" ve "Benim Adım İstanbul" adlı albümlerinin bulunduğunu, Mersin Flüt Konçertosu'nu bestelediğini söyledi. Tüm eserlerinin uluslararası dijital müzik marketlerde yer aldığını anlatan Turgay, öğrencisi Ece Selin Yüksel için bestelediği Ege Fısıltıları adlı eseriyle Amerikan ve İngiliz Flüt Derneklerinin dünya çapında düzenlediği yarışmalardan ödülle döndüğünü ifade etti.