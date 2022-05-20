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Haberler Sarmaşık Kıraç, ay-yıldızlı hırkasıyla büyük alkış aldı

Kıraç, ay-yıldızlı hırkasıyla büyük alkış aldı

20.5.2022

Kıraç, ay-yıldızlı hırkasıyla büyük alkış aldı

Şarkıcı Kıraç, Kütahya'da bir konser verdi. Kütahya Belediyesi'nin "19 Mayıs Gençlik Konserleri" etkinliği kapsamında belediye hizmet binası önünde gerçekleşen konser, ilgi gördü. Sahneye, sırt bölgesinde ay-yıldız bulunan bir hırka ile çıkan Kıraç, hayranlarından alkış aldı.

KALABALIK EŞLİK ETTİ
Kıraç konserde, "Taş Duvarlar", "Endamın Yeter", "Ayşe", "Yıllar Sonra", "Kan ve Gül", "Çayır Çimen Geze Geze" adlı şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın bazı şarkılarını da yorumladı. Konser için alanı dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti.

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