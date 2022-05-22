Aydın incirini öve öve bitiremedi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney, ikram edilen inciri öve öve bitiremedi. Güney, sahneye çıkarken enerjisini incirden aldığını söyledi. Halk konseri öncesi Belediye Başkanı Metin Ertürk'e konuk olan sanatçı Yusuf Güney, kendisine hediye edilen ilçede üretilen yerel ürünlerden oluşan sepet içerisindeki ürünlerle ilgili bilgi aldı. Bol bol kuru incir yiyen ünlü sanatçıya Başkan Ertürk, tüm ürünleri tanıttı. ENERJİ DEPOSU

Sanatçı Yusuf Güney, "Tazesi, kurusu, çekirdeği ile çok önemli bir Omega- 3 ve gıda deposu olan Aydın incirinin bilinmeyenlerini öğrendim. Dünyaca ünlü incirimiz enerji deposu" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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