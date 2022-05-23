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Haberler Sarmaşık Balkan Panorama Film Festivali İzmir’de başladı

Balkan Panorama Film Festivali İzmir’de başladı

23.5.2022

Balkan Panorama Film Festivali İzmir’de başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Buca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, Balkan Panorama Film Festivali, 8'inci kez perdelerini açtı. Galada davetlilere seslenen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Balkanlarla Türkiye'nin ortak kültürel zenginliğine dikkat çekerek somut olmayan kültürel mirasın yaşaması için en temel sanat dallarından birinin sinema olduğunu vurguladı. 27 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında 250'den fazla seansta 150'nin üzerinde film, söyleşiler ve etkinlikler ücretsiz olarak Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ile İzmir Kültürpark ve Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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