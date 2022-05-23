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Haberler Sarmaşık Ömer Arif bir karar vermek zorunda

Ömer Arif bir karar vermek zorunda

23.5.2022

Ömer Arif bir karar vermek zorunda
atv'nin kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan dizisi Hakim, bu akşam 7'nci bölümüyle ekrana geliyor. Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir. Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır. Öte yandan Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.
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