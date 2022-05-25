1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti, tarihi bir gece yaşadı. Restorasyonu tamamlanan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun açılışı yapıldı.

ASIL ALKIŞ DENİZLİLİLERE

15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği açılış konseri ile 1690 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek, açılış programı davetine icabet eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Gerçekten heyecan duymamak mümkün değil" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, böyle bir atmosferde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Laodikya Antik Kenti'nin ayağa kalmasında büyük emekleri bulunana teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, şehirlerin ancak geçmiş birikimleri ve tarihleri ile var olabileceğini ifade etti.

MEDENİYETİN MERKEZİ

Demircan, "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu heyecan olmasa ne bu yapı olurdu, ne de muhteşem kalabalık. Bu dünyanın merkezi Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir" diye konuştu.

DAVETE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

PROGRAMA, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. SEBAHATTİN ALP