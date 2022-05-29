Kirli işbirlikleriyle piyonluktan vezirliğe

18'inci bölümüyle ekranlara gelen atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt, yine çok ses getirecek olaylara ışık tuttu.

Piyonların çıkar ilişkileriyle nasıl hain yapılanmada en tepeye çıktığının anlatıldığı bölümde; FETÖ, Amerika ve PKK ilişkisine vurgu yapıldı. Ülkemizi içten çürütmek için kurulan Golyat'ın kirli yapılanmasının kuklaları, 1970'li yıllardan itibaren silah kaçakçılığı yaparak terör örgütlerine malzeme desteği veriyor.

ONA BİAT EDECEKLER

Öte yandan CIA de bu kişilere rahatça hareket edebilsinler diye istihbaratçı kimliği oluşturarak emniyet içindeki yandaşlarıyla destek vermeye devam ediyor. Kurdoğlu, Kumandan'ın hazırladığı dosyadan örgütün 4 numarası Harun Karacabey'in kirli geçmişini inceler. 1978'de silah yüklü bir kamyonla yola çıkan Karacabey, polis kontrol noktasından kendilerine çalışan komiserin izniyle geçiyor. Silahları terör örgütüne teslim eden Karacabey'e PKK elebaşı, "Kürdistan'a hoş geldin. İsminizi aşiretlere sattığın silahlardan ötürü çok duydum. Artık seninle aynı çatı altında mücadele ediyoruz" der ve iki hain el sıkışır.

Amerikalılar ofiste Fırat'ın saldırıya geçtiğini, devlet yanlısı aşiretlerin rahat hareket edemediğini konuşurken, CIA ajanı "Tek çatı Fırat olacak. Ya ona biat ederler ya da yok olurlar" der. İstanbul'da CIA ajanına telefon eden Karacabey, "Teslimat başarıyla gerçekleşti ama yolda polis çevirmesi oldu. Polisin içindeki adam işaretimi anlamasa sorun yaşardık. Benimle iş yapmak istiyorsanız yolumuzdaki taşları temizleyin. Tam dokunulmazlık istiyorum" dedi. Konuşma sonrası Kumandan onun yolunu keser. Karacabey'i sorguya alan Kumandan, "Muzaffer amirimi niye öldürdün, kim için çalışıyorsun" diye sorar.

SAHTE İSTİHBARATÇI

Karacabey, "Ben kimseye çalışmam, ittifak ederim. Senin maaşını verenlerle ittifak ediyorum. Senin canını yakacağım" der. Kumandan, "Ağababalarınla cezanı çekeceksin. Kısasa kısas canını alacağım" der ve odaya devlet içinde hainleri koruyan yapının adamları girer. Kumandanla tartışıp Karacabey'in serbest bırakılmasını sağlarlar.

DİN SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR

Sonrasında Amerikalı görevliyle buluşan Karacabey, "Tam dokunulmazlık istemiştim. Önce polis çevirmesi, ardından sorgu" diye veryansın edince "İşte istediğin dokunulmazlık" diyerek ona istihbarat elemanı kimliğini uzatır. "Artık kimse sana dokunamayacak. Gelecekte senin gibi önemli olacak biriyle tanışacaksın, onun desteğini alınca ölüm bile uğramaz sana" diyen Amerikalı ve Karacabey, Fettah Dahhak'ın yanına gider. Din sömürüsüne devam eden Dahhak, gençlere vaazlarını sürdürürken Karacabey yanına gelir. "Kader bizi buluşturdu" diyen Dahhak, "Birlikte yol yürümek önemli. Ağzınızın dualı olmadığı anlaşılıyor. Bizim elimize silah pek yakışmaz. Ben tatlı dille sizin yolunuzu açarken, siz benim yolumu temizleyeceksiniz" der.

PKK ELEBASI SAHNEDE

27 Kasım 1978'de ise PKK elebaşı ilk kongresinde konuşma yapar: "Yoldaşlarım, Kürt milletinin cesur evlatları, değerli dava arkadaşlarım. Kuruluş bildirgemizi düzenleyip, hareketin adını Kürdistan İşçi Partisi olarak değiştirdik. Bu yalnızca ezilmiş Kürt halkının uyanışı değil, aynı zamanda Orta Doğu için rönesansın ilanı manasına gelmektedir. Özgürlük kendi kendini yönetmekle başlar, devrimle olur. Biz Kürt ulusuna en uygun zeminde ideolojik bir İslam hareketi başlatıyoruz. Biz ezilmiş halkımızın arkasında gitmeyeceğiz.

YENİ BİR YOL

ONLARA özgürlüğe giden yeni bir yol açacağız. İsyanımızı ilkel bir milliyetçiliğe mahkum etmemek için Türkçe konuşmaya özen gösterelim. Tüm devrimci kardeşlerimi Kürt halkının huzurunda saygıyla selamlıyorum."