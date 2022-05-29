Lidya Garden City hayalleri gerçeğe dönüştürüyor

Manisa'nın hızla gelişen ilçesi Turgutlu, tarihi boyunca Kasaba (Cassaba) olarak anılagelmiştir. Verimli toprakları, güçlü sanayisi ve Ege insanının cana yakınlığı ile bilinen bölgede, 1989 yılından beri hizmet veren Lidya Konservecilik; gıda sektöründe yüksek standartları ile ihracat odaklı, topluma ve çevreye duyarlı bir anlayış ile ülke ekonomisine katkı vermeye devam etmektedir.

GEÇMİŞİ GELECEKLE BULUŞTURAN PROJE

Bu anlayışı inşaat sektöründe de aynı inanç, güven ve kalite ile hayata geçiren şirket, yeni yaşam vaadi hayaliyle yola çıkıyor. Bu hayal ise, firmanın doğup büyüdüğü topraklarda, geleneksel Kasaba'yı modern bir şekilde yorumlayarak çehresini değiştirmek, kısacası günümüz "Cassaba"sını kurmaktı. Ve şimdi "Yeni Cassaba" hayali, Lidya Garden City adıyla uçsuz bucaksız bir vadinin üzerinde yükselen geçmiş ile geleceği buluşturan modern bir şehir ile gerçekleşiyor ve sakinlerine yeni bir hayat vadediyor.

DOĞANIN TAM KALBİNDE HUZURLU YAŞAM

Lidya Garden City; 3 etap, 14 kısımdan oluşuyor. 196.000 m2; inşaat alanına sahip proje, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire tipleri ve villalar ile sakinlerine şehrin merkezinde oluşturduğu yeşil alanlar ile doğanın kalbinde yeni bir aile hayatı vadediyor. Turgutlu'nun yemyeşil vadisi üzerine konumlanacak olan Lidya Garden City, aynı zamanda bölgenin en prestijli inşaat projesi olmaya aday. Bölgenin dokusunun modern mimari anlayışı ve estetikle harmanlandığı projede tüm detaylar sakinlerinin rahatı, konforu ve güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yeni Cassaba'da "Yeni Yaşam Vaadi" mottosuyla yola çıkan Lidya Garden City, hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer olarak Turgutlu'da yükseliyor

SOSYAL ALANLARIYLA FARK YARATIYOR

ÇEVREYE duyarlı olarak inşa edilen Lidya Garden City; çocuk oyun alanları, sanat alanları, sinema odası, otoparkları, yüzme havuzu, fitness salonu ve güvenlik önlemleri ile hayalinizdeki hayatı gerçeğe dönüştürecek.

ŞIK DİZAYN GENİŞ PEYZAJ

ALANINDA en iyi olan markalardan hammadde ve ürünler, şık iç dizayn, geniş peyzaj ve sosyal alanları ile Lidya Garden City sakinlerine şehrin merkezinde ve sakin bir hayat deneyimi sunacak.

ARADIĞINIZ HER ŞEYİ BULABİLECEKSİNİZ

LİDYA Garden City'de çamaşır ve giyinme odası olan planlar, tüm dairelerde bulunan ebeveyn banyosu, lake kaplama sabit mobilyalar, 3'lü ankastre set, otomatik panjur sistemi, merkezi pay ölçerli yerden ısıtma sistemi ile konforunuz; jet grout sistemi ile iyileştirilen zeminler, tüm bloklarda kullanılan radye temel tekniği, C30/37 hazır beton sınıfı ve yeni deprem yönetmeliğine uygunluğu ile güvenliğiniz için her şey düşünüldü.

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