Yörükler Mahmut Tuncer’le coştu

Aydın'da ilk kez gerçekleştirilen Yörük şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler, şenlikte kültürlerini tanıtırken Türk Halk Müziği sanatçısı Mahmut Tuncer de türküleriyle dinleyenleri coşturdu.



BABADAN OĞULA SÜRPRİZ

Aydın Valiliği ve Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Yörük Toyu kapsamında Yörükler, Aydın'da buluştu. Kortej yürüyüşünde Yörükler, önlerinde deve ve davul zurna eşliğinde giydikleri yöresel kıyafetleriyle Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndan Ayter alanına yürüdü. Şenlikte, Yörükler halk oyunu gösterilerini sunarken yerel sanatçılar sahnede şarkılarını seslendirdi. Şenlikte bulunan Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'e, babası Türk Halk Müziği sanatçısı Mahmut Tuncer de bir sürpriz yaptı. Eşi Aydınlı olan ve şenliğe seyirci olarak katılan ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, ısrarlar üzerine sahne aldı. Aydınlılar eniştelerini ayakta alkışladı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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