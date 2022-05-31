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İzmir bu düğünü konuşuyor

İzmir iş dünyasının en önemli isimlerinden Lucien Arkas ve Merve Sakallı, 25 Haziran’da cemiyet dünyasından önemli bir davetli topluluğu önünde Arkas’a ait olan Torbalı’daki bağlarda ‘Evet’ diyecek

31.5.2022

İzmir bu düğünü konuşuyor

İzmir'in en ünlü iş insanlarından Lucien Arkas, dördüncü kez evlilik hazırlığında. Şimdiye kadar üç kez evlenen Arkas'ın, gelin adayı 35 yaşındaki Merve Sakallı ile Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanıştıkları öğrenildi. Çiftin, 25 Haziran'da Türkiye'nin sayılı iş insanları ve cemiyet dünyasından önemli isimlerin katılacağı kalabalık bir davetli topluluğu önünde Arkas'a ait olan Torbalı'daki bağlarda evleneceği öğrenildi.

DAVETİYELER HAZIR
Öte yandan Alaçatı'da bir otelde yönetim kurulu başkanlığı yapan Merve Sakallı, otel açılışı sırasında ilk kez basın karşısına çıktı. Ünlü iş insanı Arkas ile Merve Sakallı çiftinin nikah defterinden önce bu otel için imza attıkları öğrenildi. Çeşme Alaçatı'da yeni açılan otelin işletmesinin tamamen Merve Sakallı'da olacağı ve yönetim kurulu başkanlığını da aynı anda yürüteceği öğrenildi. Çiftin, tanıştıktan kısa süre sonra başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdikleri ortaya çıktı.

MİSTRAL KULE'DE TANIŞTILAR
GELİN adayı 35 yaşındaki Merve Sakallı ile Arkas Holding'in ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanışan iş insanı Lucien Arkas, 25 Haziran'da, İzmir Torbalı'daki Lucien Arkas Bağları'nda aile arasında bir düğünle hayatlarını birleştirecekler.

FATİH ŞENDİL

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