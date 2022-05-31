Mineral deposu maden suyu

Havalar iyice ısındı ve soğuk içecekler içme ihtiyacı arttı. Peki gün içinde tüketilebilecek sağlıklı içeceklerden soda ve maden suyunun farkı ne? Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş, içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulardır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir.

MİDEYİ RAHATLATIR

Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur. İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur. Hem maden suyu hem de soda, mideyi rahatlatma özelliğine sahip ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yok. Oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposu. Dolayısıyla tüketilmesi önerilen doğal maden sularıdır.

YEMEKLE İÇİLEBİLİR

Sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için ürünün üzerindeki etiketi okuyup karar vermek çok önemli. Maden suyu içerken dozuna dikkat edilmeli, günde 1 litreyi geçmemeliyiz. Yemekle birlikte aldığımızda hem mineralli sudan hem de besinlerden mineral emilimini kolaylaştırıyor. Bu nedenle yemek sırasında içecek olarak tercih edilebilecek bir alternatiftir. Fakat maden suyu diye satılan soda içerdiği bikarbonat nedeniyle yemek sırasında içildiğinde mide asit dengesini bozarak sindirimi geciktirebilir.

CİLDE DE FAYDASI VAR

MADEN suyu içerdiği magnezyum, kalsiyum, flor gibi minerallerle mineral ihtiyacımızı karşılamak için çok güzel bir kaynak. Sülfat ve bikarbonat iyonları sayesinde mide bağırsak sisteminde rahatlatıcı etkisi vardır, böbrek fonksiyonlarını dengeler. Cilt için gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılar.

TOK TUTAR

CİLDİMİZİN gergin kalmasını sağlar. Özellikle yaz aylarında ve spor yaptıktan sonra ter ile kaybettiğimiz tuz ve minerallerin geri alınması için çok güzel bir alternatiftir. Spor sonrasında ayran ile birlikte alındığında hem tok tutma hem de zayıflatma etkisi vardır. İçerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür de ağız ve diş sağlığının gelişmesi için çok yararlıdır.