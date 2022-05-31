ATV'NİN ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer damga vurdu. Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacının performansı heyecan yarattı.

1 MİLYONA YAKLAŞTI

KİM Milyoner Olmak İster'in unutulmaz yarışmacıları arasına adını yazdıran İdil Aybaba Esmer, 400.000 TL değerindeki 11. soruyu açtırma başarısını yakaladı. Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu. 16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" olarak da bilinen hangisidir? Yarışmacı 'ay çekirdeği' cevabını verdi ancak doğru cevap 'mısır' olacaktı. Yarışmacı yanlış cevap vererek 400 bin TL kazanma şansına ulaşamadı. 30 bin TL ödül kazanırken tüm izleyenlerin takdirini kazandı. İmirzalıoğlu da Aybala'yı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.