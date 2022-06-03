Ece Seçkin kulakların pasını sildi

Ünlü sanatçı Ece Seçkin Adnan Menderes Üniversitesi'nin 26. ADÜ- FEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne aldı. 26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri'nde üniversite öğrencileri eğlenceye doydu.

ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Spor, kültürel ve kariyer günü etkinlikleriyle dolu dolu geçen şenliklerin son günü ünlü sanatçı Ece Seçkin, Binali Yıldırım Spor Kompleksi Stadyumu'nda konser verdi. Ünlü sanatçı Ece Seçkin, "Adeyyo", "Yastık", "Dibine Dibine" isimli popüler şarkılarıyla gençlerin kulaklarının pasını silerken ekibiyle sergilediği dans şovu ile adeta büyüledi. İki saat sahnede kalan Seçkin, performansıyla gençlerden tam not aldı.

ENERJİK BİR ÜNİVERSİTE

KONSERİN sonunda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sanatçı Ece Seçkin'e plaket takdim etti. Aydın'da üniversite öğrencileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Seçkin, ADÜ'nün enerjik bir üniversite olduğunu ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sanatçı Ece Seçkin'e plaket takdim etti.

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