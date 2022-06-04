Bergama Tiyatro Festivali’ne muhteşem açılış

BERGAMA Tiyatro Festivali ilk gün programları sanatseverlerden büyük beğeni aldı. Festivalde Dünya Mirası Bergama'nın her köşesi, tarihi mekan ve sokakları birçok etkinlik ve konsere ev sahipliği yapmaya başladı.

3 BİN KİŞİYE HİTAP ETTİ

Açılış konserinde Mabel Matiz, Dünya'nın 3 önemli sağlık yurdundan biri olan Asklepion Antik Tiyatro'da sahne aldı. Mabel Matiz gösterdiği sahne performansı ile büyük beğeni alırken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, konserin ardından Mabel Matiz'e teşekkür etti. Yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Tiyatro Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız dün olduğu gibi bugün de sanatın birleştirici gücü ile insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyor" diye konuştu.