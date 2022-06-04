Denizlili 120 öğrenciden müzik şöleni

DENİZLİ'DE 'Denizli Türkülerini Çalıyor' projesi çerçevesinde bir araya gelen 120 öğrenci aynı anda çaldı ve söyledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

PROGRAMDA Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları konseri davetlilerin beğenisine sundu. Devamında 120 öğrencinin birlikte çalıp söylediği 2 Denizli türküsü seslendirildi. 120 enstrümanın aynı anda aynı notalarla oluşturduğu müzik şöleni programa katılan davetlilerden büyük beğeni aldı.

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