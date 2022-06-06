Bedia Akartürk Tire’yi salladı

TİRE'DE, Türk Halk Müziği'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk rüzgarı esti. Halk Eğitim Merkezi'nin, Gölet konser alanında düzenlediği şenlikte sahne alan Egeli sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akartürk, sevilen türkülerini 1 saat boyunca konser alanını hınca hınç dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser sonunda sanatçıya çiçek ve plaket veren Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, bir anısını paylaştı. Çobanoğlu, "Karaman Sarıveliler kaymakamıyken Bedia hanımefendinin konserini izlemiştim. Kendisi geçen 20 yılda ne sesinden ne de enerjisinden bir şey kaybetmiş" dedi. ■ NADİR UYSAL

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