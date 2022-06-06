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Haberler Sarmaşık Film festivalinin kapanışı Göksel’den

Film festivalinin kapanışı Göksel’den

6.6.2022

Film festivalinin kapanışı Göksel’den
KÜTAHYA'DA UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan Aizanoi Antik Kenti'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin kapanışında şarkıcı Göksel sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Göksel söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Şarkılarıyla konsere katılan binlerce kişiyi coşturan Göksel, Kütahya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Konserin ardından festivalde spor, sağlık, çevre bilinci ve iklim krizi ile kültürel miras kategorilerinde dereceye giren kısa film sahiplerine ödülleri verildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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