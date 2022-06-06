İzmir’in festivali Cihat Aşkın’la açılıyor

İzmir'in en büyük ve en köklü festivali olan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 35. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran Salı günü açılışını yapmanın heyecanını yaşıyor. İzmir'i yerli-yabancı dünya çapındaki sanatçılarla ve topluluklarla buluşturan Uluslararası İzmir Festivali, yarın akşam Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde muhteşem bir konserle izleyicilerini ağırlayacak.

SAYGUN'UN SENFONİSİ

Açılış konserinde Şef Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü keman sanatçımız Cihat Aşkın'a eşlik edecek. Festival otuz beşinci yıl açılış konserini, kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayan İzmir'e armağan ediyor. Aykal yönetimindeki Senfoni Orkestrası programına Hasan Uçarsu'nun 'İzmir, Güzel İzmir' adlı eseriyle başlayacak. Solistliğinin yanı sıra eğitimci kimliğiyle de öne çıkan keman sanatçısı Cihat Aşkın, konserde Mozart'ın 'Keman Konçertosu No 5 (Türk)' adlı eserini seslendirecek. İkinci yarıda ise İzmirli besteci Adnan Saygun'a ayrıldı. Orkestra bu yarıda bestecinin 'op. 39, 3 numaralı Senfoni'sini İzmir'de ilk kez seslendirecek.

İKİNCİ KONSER CELSUS'TA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu, İnstitut français Türkiyeİzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü ve Portekiz Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen festivalin ikinci etkinliği ise 9 Haziran'da Celsus Kütüphanesi'nde olacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki TEKFEN Filarmoni Orkestrası, günümüzün başarılı piyanisti Can Çakmur'a eşlik edecek. Biletler Biletix ve AASSM gişesinden satışa sunuluyor.