‘Annem torun SAYIKLIYOR’

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, yakın bir zamanda hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştirdi. 8 Ekim 2021'de evlenen çiftin düğününe iş ve sanat camiasından çok sayıda sima katılmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan çift, zaman zaman esprili videolarıyla dikkat çekiyor.

"ÇOCUK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Her seferinde evliliklerinin güzel gittiğini anlatan İdo, annesi Derya Tuna'nın ise torun istediğini söyledi. İdo Tatlıses, "Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun, torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey. Bakalım, kısmet" diye konuştu.