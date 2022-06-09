Çocuklarda sıvı kaybına dikkat!

YAZ aylarının gelmesiyle birlikte özellikle beş yaş altı çocuklarda daha fazla görülen ishal vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle çok fazla sıvı kaybına da neden olan ishal, enfeksiyon kaynaklı da olabiliyor. İzmir Özel Can Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, akut ishaller hakkında ailelere önemli bilgiler verdi.

Dışkı miktarının artmasının ve sulu bir kıvamda olmasının ishal olarak adlandırıldığını belirten Dr. Gamze Avcı, "İshal, viral, bakteriyel ve parazitel etkenlere bağlı olarak bağırsak veya mide mukozasında iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Yaz aylarında mikropların daha kolay bir şekilde çoğalmasına neden olur. Dışarıda kalan besinler sıcağa daha fazla maruz kalır ve bozulmalar meydana gelebilir. Ayrıca suların kirlenmesi ve bu sularla temasta bulaş için yeterli sebeplerdendir" dedi.

YETERLİ SU İÇİLMELİ

ÖZELLİKLE beş yaş grubu çocuklarda karın ağrısı, kusma, bulantı, iştahsızlık belirtileri görüldüğünü kaydeden Dr. Gamze Avcı, sıvı kaybı ve beslenmenin önemli olduğunu, kaybedilen sıvının mutlaka yerine konması gerektiğini sözlerine ekledi. Dr. Gamze Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar güzel beslenmeli, su alımı yeterli olmalı. Düzgün sıvı alamazsa ve ishalle sıvı kaybı artıyorsa, serum takviyesi yapılabilir. Posalı, yağlı gıdalar yerine patates püresi, yoğurt, ayran gibi hafif gıdalarla beslenilmeli. El hijyeni çok önemli."

DENİZ VE HAVUZ HİJYENİ ÖNEMLİ

DR. Gamze Avcı, deniz ve havuz temizliğine ve hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Ellerimizle de bulaşıcılık olabiliyor. Ateş eşlik edebiliyor. Dışkıda kan olması, yüksek ateş hastane başvurusu gerektirir. Akut ishaller ortalama 7 günde geçer. Ancak bizim için akut-kronik ayrımında 15 gün süre var. Sıvı kaybı çok fazlaysa onu yerine koymamız gerekiyor. Çok fazla sıvı dışkılama, ağızdan sıvı alımı olmaması ve ateş varsa hastaneye başvurmak gerekir" dedi.