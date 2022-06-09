Eski aşıklardan şaşırtan rastlantı

Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias (83) ile 46 yıl önce büyük aşk yaşadığı Ajda Pekkan (76), haftasonu aynı saatte Çeşme'de farklı mekanlarda konser verecek. En son 2012'nin Temmuz ayında geleneksel Büyük Ankara Festivali kapsamında hipodromda birlikte şarkı söyleyen iki sanatçı, 10 yıl sonra ilk kez aynı gün aynı ilçede birbirlerinden habersiz sahneye çıkıyor. İlk kez 1976'da Olympia'da aynı sahneyi paylaşan ve yaşadıkları büyük aşkla magazin haberlerine konu olan ikili, seneler sonra birbirlerine birkaç dakikalık mesafede olacak.

'HOŞ BİR TESADÜF'

Enrico Macias'ın 1962'den beri menajerliğini yapan ve böyle hoş bir rastlantının daha önce hiç yaşanmadığını ifade eden Erkan Özerman, "Önceden ayarlamaya çalışsanız bile gerçekleşmesi pek mümkün olmazdı. Asıl merak edilen ise gecenin sonunda ikisinin bir araya gelip gelmeyeceği" yorumunu yaptı. ERCAN AKGÜN