  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ucuz güneş kremlerinde kanser tehlikesi

Ucuz güneş kremlerinde kanser tehlikesi

9.6.2022

Ucuz güneş kremlerinde kanser tehlikesi

HAVANIN ısınmasıyla cildini güneşten korumak isteyenlerin koruyucu ürünlere ilgisi arttı. Güneş koruyucu krem ve kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, tüketicileri özellikle online alışverişe yöneltti. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, alışveriş sitelerinde 'indirim' duyurusuyla ucuza satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahte ürün kullanımının sağlığı olumsuz etkilediğine değinen Erçin, "Güneş kremleri güvenilir yerlerden alınmalı. İnternette sahte ürüne çok sık rastlanıyor. Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA