Turan ailesi düğün alışverişinde

Aslıhan Doğan ile 2018 yılında dünya evine giren ve mutlu bir evliliği olan Arda Turan iki çocuk babası. Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ise Katre Yırtıcı ile nişanlı. Yakında dünya evine girecek kardeşi ile alışverişe çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Futbolcu, tek başına alışveriş merkezine gelerek, kardeşi ve nişanlısı ile buluştu.

Dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran Turan, mağazadan çıkarken görüntülendi. Yakın arkadaşı Kemal Agel, kardeşi Okan Turan ve kardeşinin nişanlısı Katre Yırtıcı ile birlikte objektiflere poz veren ünlü futbolcu, "Kardeşimin düğünü için alışverişe geldik" dedi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray başkanlık seçimini Dursun Özbek'in kazanması sonrası çıkan, "Arda Turan, Terim ile birlikte takıma geri dönüyor" haberlerinin sorulması üzerine ise, gülümseyerek "Hayırlısı neyse o olsun" dedi.