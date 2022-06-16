Karlı’ya eski eş şoku

Şarkıcı Songül Karlı, beş yıl evli kaldığı ve 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yüncü ve bir sanık hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası, bir sanık hakkında ise beraat talep edildi. Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.



VEKALETLE ARSA SATTI

Karlı'nın şikayetiyle Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 kişi hakkında soruşturma yapılmış ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Metin Yüncü ve Sezai Temuroğlu'nun fikir ve eylem birliği içerisinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ali Barbaros Ataç hakkında ise, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat istendi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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