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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman nefesleri kesti

Kuruluş Osman nefesleri kesti

Tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede yer alan dizi, Tüm Kişiler’de %7,08 izlenme oranı ve %21,92 izlenme payı, AB’de %4,95 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı 20+ABC1’de %6,66 izlenme oranı ve %20,19 izlenme payı elde etti.

17.6.2022

Kuruluş Osman nefesleri kesti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşam ekrana gelen sezon finali bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

AÇIK ARA ZİRVEDE YER ALDI
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 98. bölümüne Osman Bey'in, Yenişehir'i fethetmesi ve fetih sırasında Demirci Davud ve Aygül Hatun'un şehit olmaları damgasını vurdu. Kuruluş Osman 98. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,08 izlenme oranı ve %21,92 izlenme payı, AB'de %4,95 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı 20+ABC1'de %6,66 izlenme oranı ve %20,19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

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