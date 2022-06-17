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Haberler Sarmaşık Mustafa Erdoğan’ın başı derde girdi

Mustafa Erdoğan’ın başı derde girdi

17.6.2022

Mustafa Erdoğan’ın başı derde girdi
Anadolu Ateşi'nin sahne aldığı 'Aspendos Arena' için verilen yıkım sonrası arazi sahibinin açtığı davada, Mustafa Erdoğan hakkında, izinsiz kazı-sondaj ve kaçak yapı yaptığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık iddianamesinde Erdoğan'ın 3'üncü derece arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere direkler dikmek, çatı oluşturmak, bina yapmak suretiyle 'imar kirliliğine neden olma' suçu işlediğine işaret edildi. İfadesi alınan Mustafa Erdoğan ise suçlamaları reddetti.
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