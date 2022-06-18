Derya Tuna torun için sabırsızlanıyorum

DERYA Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Alışveriş turu sonrası yemek yiyen Tuna'nın keyifli halleri dikkat çekti. Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Tuna, ikisinin enerjisini çok sevdiğini söyledi.



OĞLU İdo'nun, "Annemden torun baskısı geliyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Derya Tuna, "Onlar ne zaman annebaba olmaya hazır hissederlerse o zaman olacak tabii ki ama ben bir an önce olsun istiyorum. Karar onların ben sadece torun sevmek için sabırsızlanıyorum. Torun heyecanı yaşamayı çok istiyorum" dedi.

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