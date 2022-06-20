Mekan açılışında ünlüler geçidi

İstanbul'da önceki gün bir mekanın açılışı birçok ünlü sanatçı, futbolcu ve iş dünyası ile sosyetenin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etiler'de Yusuf Tekin, Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz'un ev sahipliğinde düzenlenen 'Amaya İstanbul' adlı mekanın açılışına, ünlüler adeta akın etti.





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Türkiye'nin en iyi şeflerinden biri olan Tolga Bozok'un mutfağında yer aldığı Amaya İstanbul'un açılışında; şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, model Ayça Kuru, şarkıcı Gökhan Keser, oyuncular Mert Öcal, Merve Dizdar, Aslı Turanlı, Zeynep Koçak, Burcu Gönder, futbolcular Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Ardahan Uzkanbaş, cemiyet ve iş dünyasından Lale Onuk, Murat Cevahir gibi sosyete, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim bir araya geldi. Amaya İstanbul'un açılışına ev sahipliği yapan isimlerden Yusuf Tekin, "Amaya İstanbul, yemek menüsü, kokteylleri ve dekorasyonu ile İstanbul'un en çok konuşulacak mekanlarından biri haline gelecek" diye konuştu.