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Haberler Sarmaşık Müge Anlı nikah masasına oturuyor

Müge Anlı nikah masasına oturuyor

14 yıldır atv ekranında kesintisiz yayınlanan programıyla büyük başarılara imza atan Anlı, gönlünü İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU’na kaptırdı

21.6.2022

Müge Anlı nikah masasına oturuyor
14 sezondur ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca başarılara imza attı. 48 yaşındaki Anlı, özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyordu. 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra boşanan Müge Anlı'nın kalbi uzun bir zamandır boştu.

"SİZDEN DUALARINIZI İSTİYORUM"
Dün, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı, yeni sezonda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı değer mesleği var" dedi. Çiftin yaz aylarında evleneceği konuşuluyor.
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