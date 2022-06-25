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Haberler Sarmaşık Aliağalılar yaz boyunca sanata doyacak

Aliağalılar yaz boyunca sanata doyacak

25.6.2022

Aliağalılar yaz boyunca sanata doyacak

İZMİR Aliağa Belediyesi ve SOCAR iş birliğinde Aliağalılara sanatla iç içe dopdolu bir yaz yaşatacak olan 'Aliağa Sanat Günleri' başlıyor. 1 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 2 ay sürecek kültür sanat etkinliklerinde konserlerden tiyatrolara, açık hava sinema günlerinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. 'FANATİK' isimli tiyatro oyunu ile başlayacak etkinlikler içinde;

YILDIZLAR GEÇİDİ
MELEK Mosso, Muazzez Ersoy, Serkan Kaya, Koray Avcı, Hande Yener, Fettah Can, Ebru Gündeş, Murat Dalkılıç ve Serdar Ortaç gibi birbirinden değerli sanatçılar Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanında sahne alacak. Fanatik, Mahşer-i Cümbüş, İkinin Biri, Afara, Rumuz Goncagül, Şen Makas, Yeni Bir Şarkı, Abur Cubur Talk Show, Şıngır Şıngır Beyoğlu, Kalpten Kalbe isimli tiyatro gösterimleri ise Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda Aliağalılar için sahnelenecek. Konser ve tiyatro gösterimlerinin yanı sıra açık hava sinema günleri ve çocuk tiyatroları da Aliağa Sanat Günleri'ne renk katacak.

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