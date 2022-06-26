Akkız düğün telaşında

ÜNLÜ basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin, 7 Temmuz'da Çeşme'de evlenecek. Düğünlerine sayılı günler kalan çift, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz" diyerek hazırlıkların son aşamada olduğunu söyledi.

GEÇEN AY NİŞANLANDILAR

GEÇTİĞİMİZ gün öğle saatlerinde menajeri Abdullah Bulut ile bir alışveriş merkezine gelen ve dünyaca ünlü mücevher ve saat mağazalarını gezen Şahin, sade ve şık alışveriş stili ile de beğeni topladı. Çift, geçtiğimiz ay da aile arasında yapılan bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.