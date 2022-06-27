Aşk dolu bakışlar

Güzel oyuncu Simay Barlas, önceki gün basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Sevgilisi Korkmaz'ın Basketbol sezonunu bitirmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da alan Barlas'ın keyfi bir hayli yerindeydi. Birlikte denize girerek eğlenceli anlar yaşayan ünlü çiftin, birbirlerine aşk dolu bakışları ise gözlerden kaçmadı. Bir an olsun gözlerini ayırmayan genç sevgililer, uzun bir süre denizde vakit geçirdikten sonra şezlonga uzanarak güneşlendiler.

■ EVREN ABDULLAHOĞLU