Festivallere coşkulu final

Bergama ilçesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet 86. Kültür ve Sanat Festivali dolu dolu geçti. 7 gün boyunca gecegündüz etkinlikler sürdü. Etkinliklerin finalinde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan Sertab Erener, unutulmaz bir konser verdi. 19 bin kişinin katılımı ile Asklepion Antik Tiyatro en kalabalık konserlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Konserin sonunda sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama kağıdı parşömenden yapılan plaketi Sertab Erener'e verdi.

Öte yandan 86. Uluslararası Bergama Festivalinin son gününde, Cumhuriyet Meydanı'nda aynı saatlerde "Rehavi Sıra Gecesi" etkinliği yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ferah, Rehavi Sıra Gecesi Grubu'na plaket vererek teşekkür etti.Pandemi döneminin ardından Datça'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine taşınan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, dolu dolu 4 günlük programının ardından müthiş bir final ile sona erdi.

ÜNLÜ OYUNCULAR SAHNEDE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde; Ayvalık Belediyesi'ne ait Büyükpark alanına kurulan stantlarda sokak sanatçıların gösterimleri, ardından da, "Bahşet Tanrısı" isimli oyun sahne aldı. Ünlü oyuncular; Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert'in rol aldığı oyunda; çocuklarının kavgalarının ardından orta yolu bulmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin öyküsü eğlenceli bir dille konu edildi.

SUAT SALGIN