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Haberler Sarmaşık Hiç tanımadığı kadını öptü!

Hiç tanımadığı kadını öptü!

29.6.2022

Hiç tanımadığı kadını öptü!
Seren Serengil'den olaylı bir şekilde ayrılan Yaşar İpek, boşanma stresini Çeşme'de atıyor. Kısa bir tatil için ilçeye gelen ve Alaçatı gecelerinde moral depolayan İpek, boşanma sürecinde yaşadığı sıkıntılı süreci hayranlarıyla silmeye çalışırken yakalandı. Bir mekandan başka bir mekana giderken 3 kişilik bayan grubuna rastlayan Yaşar İpek, içlerinden bir tanesiyle yakından ilgilenince objektifimize takıldı. Dakikalarca genç bayanı ikna etmeye çalışan ve elini tutup yakınlaşan ünlü şarkıcı, konuşmanın sonunda istediği sonuca ulaşamayınca yanağından öperek sokaktan uzaklaştı.
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