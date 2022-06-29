Yeşilçam’ın süper kahramanına veda

TÜRK sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın önceki gün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

ARKIN'IN vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

AİLESİ Cüneyt Arkın'ın yarın saat 10.00'da AKM'de öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE SİYASİLERDEN TAZİYE

TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatı üzerine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere siyasiler taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun" mesajını yayımladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye masajı yayınlayan siyasiler arasında.

SİNEMA VE MÜZİK DÜNYASI DA YASTA

USTANIN vefatının ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarında Arkın'ın fotoğraflarını paylaşarak, üzüntülerini dile getirdi.

YEŞİLÇAM'DA Arkın ile birçok yapımda başrolü paylaşan Hülya Koçyiğit, "Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde" ifadelerini kullandı. Oyuncu Filiz Akın, "Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hala haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. En kısa haliyle 'O bizim Cüneyt Arkın'ımızdı." Sanatçı Gülşen Bubikoğlu, büyük üzüntü içinde olduğuna işaret ederek, "Bu sabah aldığım acı haberle göğsüme bir yumruk oturdu... Zor kabullenilecek bir kayıp" paylaşımında bulundu. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray ise "Canım Cüneyt, bundan sonra yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki... Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak." şeklinde üzüntüsünü dile getirdi. Serdar Gökhan, Fazıl Say, Nilgün Belgün, Cem Yılmaz, Kıraç, Yönetmen Semih Kaplanoğlu, oyuncu Aras Bulut İynemli, Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Murat Kekilli, Arzum Onan,Merve Dizdar, Pelin Çift, Armağan Çağlayan, da sosyal medya hesaplarından baş sağlığı dileğinde bulundu.

USTANIN 85 YILLIK HAYATINDAN KESİTLER

● Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

DOKTORLUK DA YAPTI

● Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

DÖNÜM NOKTASI

● 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusalromantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. ● Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

AVANTÜRDE 1 NUMARA

● Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden oldu. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

ÖDÜLÜ GERİ ÇEVİRDİ

● 12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

EN KÖTÜ FİLM!

● Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

KARATE VE BİNİCİLİK

● Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.

GENÇLERİ UYARDI

● Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

BOND ROLÜNÜ REDDETTİ

● Ülkesini terk etmek istemediği için James Bond olmayı reddetmiştir. Rolü reddedince yerine Roger Moore'u James Bond oldu. ASLA

OYNAMAYACAĞI ROLLER

● Cüneyt Arkın asla oynamayacağı roller sorulduğunda "Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz" demiştir.

SİLİVRİ'DEKİ 40 YILLIK KOMŞULARI ONU ANLATTI

CÜNEYT Arkın'ın hayatını kaybetmesi, Silivri'deki komşularında büyük üzüntüye neden oldu. Yeşilçam efsanesi Arkın'ı 40 yıllık komşuları anlattı. Çocukluğundan itibaren yazlarını Arkın'la birlikte geçirdiğini söyleyen Derya Yoldaş, onu boğulmaktan kurtardığını söyledi. Arkın'ın 45 senedir komşusu olan Osman Sökücü, "Buradaki armut ağacı onundu. Bu ağaçtan 15-20 kilo armut yerdi. Bu sene nasip olmadı" diye konuştu.

Bir diğer komşusu Bilal Başoğlu, "Geçtiğimiz 10 yıla kadar gençlerle maç yapardı" şeklinde konuştu. Her sabah Arkın'a balık götüren Dahil Kıran, "Deniz büyük tutkusuydu. Ben balığa çıkardım sabahları. Dönerken onu denizde görürdüm. Selamlaşırdık, balık verirdim kendisine" dedi.