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Haberler Sarmaşık D&R, Zafer Algöz’ü okurlarla buluşturdu

D&R, Zafer Algöz’ü okurlarla buluşturdu

2.7.2022

D&R, Zafer Algöz’ü okurlarla buluşturdu
HERKES için bir keşif dünyası sunan D&R, başarılı oyuncu Zafer Algöz'ü yeni kitabının lansmanında okurları ile bir araya getirdi. D&R Galataport'ta gerçekleşen etkinlikte kaleme aldığı "Ken Taç Dis" kitabını imzalayan oyuncu, edebiyatseverler ile buluştu. Yoğun ilgiye sahne olan lansman buluşmasında Algöz, okuyucuya sürükleyici bir mizah anlatımı sunduğu kitabını imzaladı, hayranlarıyla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Yeni kitabının da birinci ve ikinci kitapları gibi yaşamış olduğu hikayelerden oluştuğunu söyleyen Zafer Algöz, "Hayatımın bir dönemi Bursa'da, bir dönemi Kars'ta, bir dönemi ise Trabzon'da geçti. O şehirlerin bende yarattığı duyguları anlatmaya çalıştım. Kitaplarımın okunup ilgi görmesi beni mutlu ediyor" diye konuştu.
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