Kemal Sunal vefatının 22. yılında anıldı

Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 22 yıl geçti. Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Kemal Sunal vefatının 22. yılında ailesi ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabri başında okunan dualarla anıldı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın duygu yüklü paylaşımı ve Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal'ın paylaşımı sanatçının hayranlarına hüzün dolu anlar yaşattı.

Ali Sunal sünnetinde birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: "Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam...