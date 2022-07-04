Manchester City’li İlkay Dursunbey’de evlendi

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı model Sara Arfaoui, dün gece baba ocağı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdi. Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çiftin düğünü Dursunbey geleneklerine göre yapıldı. İlçedeki bir kır bahçesinde yüzlerce kişinin katıldığı yemek programının ardından akşam saatlerinde törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.İLKAY Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, oğlunun kendi memleketlerinde düğün yapmak istediğini söyledi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı düğünde yüzlerce kişi görüntü almak isteyince izdiham yaşandı. ■ SUAT SALGIN