İlkay’ın kınalı gelini

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester City'de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Fas asıllı sevgilisi Sara Arfaoui ile memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dünya evine girdi. Başarılı futbolcunun baba ocağında gerçekleştirdiği düğün törenine yüzlerce kişi katıldı. kardeş İlker Gündoğan, anneannesi Nazife Oktay, dede Avni Oktay davetlileri düğün alanı girişinde bizzat karşıladı.

BEREKET İÇİN TESTİ KIRIDI

Saat 16.00'da başlayıp, saat 20.00'de sona eren düğün yemeğinde, çorba, pilav ve ızgara köfteden oluşan menü ikram edildi. Dursunbey Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesindeki Barana Halk Oyunları ekibinin gösterimleri ve davul-zurna eşliğinde yenilen düğün yemeğinin ardından damat İlkay Gündoğan ile gelin Sara Arfaoui saat 21.00 sıralarında geldi.

Yöre halkının 'kınalık' olarak isimlendirdiği geleneksel kıyafeti giyen gelin Sara'ya türküler eşliğinde kına yakıldı. Kınanın ardından yörenin geleneklerine göre damat İlkay Gündoğan sahnenin ortasında bir sandalyeye oturdu.

Gelin Sara ise elleriyle omzunda tuttuğu içinde buğday, bulgur ve para bulunan bir testi ile müzik eşliğinde damadın etrafında birkaç kez döndükten sonra elindeki testiyi yere vurup kırdı. Çifte bereketli ve huzurlu bir yaşam ritüelini yaşatan testi kırma geleneğinin ardından gelin Sara, kınalığını çıkarıp, gelinliğini giyerek düğün alanına geldi.

BENGİ VE ZEYBEK OYNADILAR

İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui, yöresel türküler eşliğinde karşılıklı Balıkesir'in yöresel halk oyunu bengiyi oynadı. Genç çifte yakın akrabaları ve İlkay Gündoğan'ın çocukluk arkadaşları da katıldı. Ege'nin ünlü zeybek oyununun oynanmasının ardından düğün pastası kesildi. Oldukça eğlenceli ve Anadolu'nun yöresel motifleriyle süslenen düğünün ardından Gündoğan çifti balayına çıkmak üzere düğün alanından ayrıldı.

SUAT SALGIN