Çeşme’de yeniden ‘EVET’ dediler

Türkiye'nin son dönemdeki başarılı oyuncularından Ebru Şahin ile NBA'deki gururumuz Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Makedonya'da kıyılan nikahlarının ardından Çeşme Fly- Inn Beach'te düğün eğlencesi düzenledi. İki yıllık birlikteliklerini "Evet" diyerek taçlandıran çiftin düğününe sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katıldı.

Temsili nikahı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi. Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin'in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşırken, saç ve makyajını ise Önder Tiryaki yaptı.

Cedi Osman'ın damatlığı ise Ralph Lauren imzalıydı. Geç saatlere kadar süren rüya düğüne İsmail Hacıoğlu, Ergin Ataman, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Hazal Şenel, Mirsad Türkcan, Hüseyin Beşok, Kerem Tunçeri, Mehmet Okur, Ufuk Sarıca, Ekin Türkmen, Hira Koyuncuoğlu gibi isimler katıldı.

'ONU GÖRDÜĞÜM AN BİTTİM'

Düğün öncesi basına poz veren çift, "Makedonya'ya gelemeyen arkadaşlarımız ve yakınlarımız için eğlence yapalım dedik. Umarım her şey çok iyi olacak. Çok heyecanlıyız" dedi. Eşini gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, "Çok güzel olmuş bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten" diye konuştu. Dizi setlerinden dolayı gelinlik provası yapamadığını belirten Ebru Şahin de, "Sade ve zamansız olmasına özen gösterdim. Beni daha iyi yansıttığını düşündüm" ifadelerini kullandı.