İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik suçlamalarının ardından büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla kendisine vasi tayin edilmesi için mahkemeye başvurdu. Dava Tatlıses ailesinde bomba etkisi yaratırken, davayı görecek olan mahkeme de ünlü sanatçının mallarına şerh konulmasına karar verdi.

SUÇLAMADA BULUNDU

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlı arasında uzun süredir devam eden gerilim bitmek bilmiyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlı hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti. Bununla da kalmayan Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı ihanetle ve hırsızlıkla suçlamış, "Ben vurulduktan sonra kasayı boşalttı" iddiasını ortaya atmıştı.

'AKIL SAĞLIĞI YOK' İDDİASI

Kendisine yönelik suçlamaların ardından ipleri tamamen koparan Ahmet Tatlı ise ilk iş olarak soluğu mahkemede aldı ve babasının akıl sağlığının iyi olmadığı iddiasıyla İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtı. Bu adım ünlü şarkıcıyı çileden çıkarırken, mahkemeden ise beklemediği bir karar çıktı. Ahmet Tatlı'nın babasına açtığı vasi davasında mahkeme, İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.

'BENİ BÜYÜ YAPARAK AYIRDI'

İBRAHİM Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı için 'Ben vurulunca şirkete gidip, kasayı boşalttı', 'Yedi dükkan verdim, hepsini batırdı', 'Sevgilimle ayırmak için büyü yaptılar' gibi zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. İlk eşi Adalet Sara'dan oğlu Ahmet Tatlı ile gerginlik yaşayan şarkıcı, "Adalet Hanım'a 45 senedir maaş ödüyorum. Oğluna 7 dükkan verdim, hepsini batırdı. 70 yaşında hala çalışıyorum. Sağlığımla mı uğraşayım, onlarla mı?" demişti. Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılmasını da eski eşi Sara'nın büyü yapmasına bağlamıştı.

Ahmet Tatlı ve annesi Adalet Sara ise iddiaları yalanlamıştı.